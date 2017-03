Koit Toome ja Sven Lõhmus: loodame, et Laura saab homseks terveks

Nimelt on Koidu lavapartner Laura jäänud haigeks ning selle all kannatab ka tema hääl. Konkursile minnakse kõigele vaatamata vastu ootusärevusega ning loodetakse parimat. Koit sõnab, et on elus igasugu olukordi näinud ning teinekord lihtsalt juhtub nii: «Peame hakkama saama. Laura on ennast juba mitu päeva ravinud ja me loodame parimat.»

Sven Lõhmus, Laura ning Koidu võistlusloo autor kinnitab, et üldjoontes on nende tiim ettevalmistustöödega rahul ning lava-show's otsustati jääda lihtsa «loo jutustamise» juurde. «Jätsime teostuse lihtsaks, mustvalged kontrastid ning kahe inimese lugu on kõige olulisem. Ei mingit valgusega sähvimist ega paugutamist. Lavapilt on lihtne ning puhas.»

Kuula intervjuud Koit Toome ning Sven Lõhmusega lähemalt videost!