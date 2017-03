Karl-Kristjan ja Maian: uskumatu, kuhu omadega jõudnud oleme

Maian tunnistab, et kui eile valitses lavalise osas veel segadus ning nad ei teadnud, kuidas kõik täpselt välja nägema hakkab, siis peale tänast proovi on nad Karl-Kristjaniga kindlasti rahulikumad. Karl-Kristjani sõnul vaevlevad ka nemad Maianiga väikeste tervisehädade käes, kuid kõige olulisem on laulja sõnul jääda rahulikuks ning mitte üle muretseda. «Mina sisendan endale, et mul ei ole midagi häda ja lähen annan endast laval igal juhul sada protsent,» sõnab noormees.

Homme ootab nende kollektiivi Maiani sõnul ees suur pingelangus ning samuti ei suuda noored uskuda, kuhu nad alates esimestest kitarriakordidest nüüdseks jõudnud on.

Kuula intervjuud Maiani ning Karl-Kristjaniga videost!