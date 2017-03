Lenna: lapsed tuletavad mulle meelde, mis päriselt oluline on

Nimelt pannakse Lenna Saku Suurhallis lendama! Üllatuslikult tuli välja, et plaan lauljanna rakmetesse panna oli olemas juba poolfinaalis, kuid sealsete tehniliste võimaluste tõttu, et saanud nad ideed realiseerida. Sedavõrd parem oli meel kui tuli edasipääsu teade ning võimalus esialgne idee ellu viia.

Lenna tunnistab, et ei mäletagi, millal ta viimati niivõrd hõivatud oli kui praegu. «Õhtul magama minnes mõtlen kõik lauluga seonduva läbi. Võistlemine on ikka hoopis teine kui lihtsalt kontsert,» tunnistab ta. Hetkedel kui kõik ei ole läinud plaanipäraselt, on Lennale olnud toeks tema lapsed: «Kodus olemine on kõige parem stressimaandaja. Oma lapsi vaadates meenub mulle alati, mis päriselt oluline on ning siis mõistan, et mäng ei käi mõisa peale.»

Intervjuud Lennaga kuuled videost!