Daniel Levi bänd: lavaline ei vasta veel täielikult meie visioonile

«Eesti Laulu tiim on väga suur ja sellest tulenevalt tekib ka üksteisest möödarääkimisi. Tunneme, et ei ole ennast laval veel täielikult realiseerida saanud,» tunnistab bändi kitarrist Timo Ilves. Kui siiani on nende loo «All I Need» esitluses valitsenud külmad toonid ja «öisus» nagu bändiliikmed kirjeldavad, siis oluline on nende jaoks välja tuua ka soojus, millest lugu räägib. «Meie lugu jutustab kahe inimese tutvumisest, selles on nii palju ilu ja soojust, mida me laval ka näha sooviksime,» lisab Timo ning bänd tunnistab ühiselt, et tööd enne homset veel veidi on.

Peale Eesti Laulu on Daniel Levi bändil plaanis tagasi tulla oma elutubade tuuriga, mille käekäiku saavad ka kuulajad kujundavad. Bändi ametlikul kodulehel käib hääletus, millistesse linnadesse bänd minema peaks, nii et hääletama!

Kuula ka lõbusat intervjuud kõigi bändi liikmetega!