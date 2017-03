Ivo Linna: peagi ilmub uus plaat ning tuleb ka kontserttuur

Kõik võib-olla ei teagi, aga mehed, kellega Ivo Linna Eesti Laulul lava jagab, on bändi Supernoova liikmed. «Meedias on tekkinud mull selle ümber, et selline vana mees nagu mina, sel konkursil tagasi on. Nii ongi Supernoovad mehed minu halli pea varju jäänud,» seletab Ivo, miks teisi meedia vahendusel nii vähe näha on.

Muretsemiseks põhjust aga ei ole! Tuleval sügisel näeb Supernoovat koos Ivo Linnaga Eesti tuuril, mille käigus tutvustatakse kuulajatele valmivat plaati.

Kuula intervjuud Ivoga, kes tegusa aja üle rõõmustab, videost!