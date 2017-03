Kerli: lõpetage hinnangute andmine

Melust puhkamiseks väldib Kerli intervjuusid, et lasta enda häälel puhata. Samuti veedab ta palju aega üksi olles. Mediteerib ning käib näiteks saunas.

Kuidas Kerli niivõrd intensiivsel perioodil aga kõigiga jätkuvalt avatult suhelda suudab, seletab ta lahti järgmiselt: «Teise inimese suhtes ei tohi olla hinnanguid. Kui ma kellegagi räägin, siis eksiteerib meie vahel ruum. Kui mul on oma vestluspartneri suhtes juba eelnevalt negatiivsed hinnangud, täitub see ruum selle energiaga. See on vale, inimesele peab andma võimaluse olla tema ise. See on kõige olulisem.»

Kas nõutud artistina sellistest soovitustest kinni pidamine ka keerukaks osutub, kuuled videost!