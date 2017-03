Ariadne: selg on kinni teibitud, et ikka püsti püsiksin

Ariadnel on pärast poolfinaali läinud hästi ning ta on saanud ka puhata, kuid hetkel kannatab neiu ägeda neeruvaagnapõletiku all. Vaatamata karmile diagnoosile on lauljanna suutnud rõõmsameelseks jääda: «Saame hakkama, tuleb positiivne olla.»

Finaalile eelnevas intervjuus paljastas Ariadne, et tööd tema teha ei karda. Eelmisel suvel töötas gümnaasiumiõpilane ühes jäätmekäitluskeskuses ning sorteeris plasti. «Mulle väga meeldis see töö ja töötamise vastu ei ole mul midagi. Eriti meeldib mulle klienditeenindus, kus saan inimestega suhelda,» ei väsi neiu üllatamast.

Kuula intervjuust muuhulgas seda, kuidas vapper Ariadne laval seistes haigusega hakkama saab!