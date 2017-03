Måns Zelmerlöw: Conchitaga sama saatust mul ei ole

Måns tunnistab, et elu peale Eurovisiooni võitu on tema jaoks olnud väga töine, kuid see-eest imeline. Kui tavaliselt kipub maailma suurima laulukonkursi võitjate tähesära küllalt kiirelt peale tiitli saamist kustuma, siis Måns on teinud palju tööd selleks, et ennast mitmel pool tõsiseltvõetava artistina tõestada. Nii on ta näiteks kahel viimasel aastal tuuritanud Euroopas ja Aasias.

Rootsi eurolauliku saatusekaaslane Conchita tunnistas hiljuti, et peab oma alter ego «tapma» kuna too on oma eesmärgi nüüdseks täitnud. Måns kinnitab, et temal sellist plaani ei ole.

Videos kiidab rootslane veel siinset lava ning poetab paar sõna oma tüdruksõbra kohta. Kuula intervjuust lähemalt!