Ideaalne ajastus: Daniel Levil ilmus muusikavideo loole «All I Need»

Peale selle, et täna astub bänd üles Eesti Laul 2017 finaalis, ilmus neilt eile õhtul ka muusikavideo võistlusloole «All I Need».

Eile oli bändil veel tegemist küllaga, sest viimasel minutil sooviti lavashow'sse veel paar olulist muudatust sisse viia: «Tunneme, et ei ole ennast laval veel täielikult realiseerida saanud. Meie lugu jutustab kahe inimese tutvumisest, selles on nii palju ilu ja soojust, mida me laval ka näha sooviksime,» tunnistab bändi kitarrist Timo Ilves.

Enne tänast show'd naudime aga ahjusooja muusikavideot!