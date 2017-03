Eesti Laul 2017 finaali peaproovi jälgis täna varalõunal Saku Suurhallis täismaja! Need inimesed said õhtuse show'ga samaväärilise spektaaliga osalisteks ja nüüd, juba õige pea, on järg televaatajate ning järgmise 6000 inimese käes, kes Saku Suurhalli suunas vaikselt tulema hakkavad!

Seniks heida aga pilk peale meie galeriile ja ära unusta vaadata Elu24 erisaadet kell 18.45 ja 21.00. Samuti näed otseülekannet Eesti Laulu finaalist SIIT.