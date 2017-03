Vanamoodne ja kõlab nagu Modern Talking! Loe, mida arvavad välismaalased Eesti euroloost!

Valik kommentaare blogist Wiwibloggs, veebisaidilt eurovisiont.tv ja sotsiaalmeediast:

Robyn G.: See võit on väga huvitav. «Verona» võitis esimese rahvahääletuse ja samuti superfinaali. Kuid žürii hääletuses oli see kõigest kuues. See tundub hoiatava märgina - kui rahvusvaheline žürii sellest ei vaimustunud, siis miks me peaks Kiievist midagi teistsugust lootma? Sellegipoolest meeldib see lugu mulle väga ja on ilmselt sel aastal üks mu lemmikutest.

Richard H: «Verona» on suurepärane laul ja võib võita Eurovisiooni! Jumaldan seda!

Bartosz: Mulle meeldib see laul, kuid etteaste oli kohmetu. Ma tundsin seda vaadates ebamugavust. Vokaal oli samuti ebakindel, kuid usun, et maikuuks parandavad nad seda. Eelistasin Kerlit, kuid see laul on ka hea.

#: Tagasi kaheksakümnendatesse! See on okei laul, kuid sellest puudub uudsus ja see on keskpärane. Mulle ei meeldi Laura hääl eriti, kuid Koidu häält on meeldiv kuulda.

Steve: Väga kaunis laul! Meenutab Ace of Base'i lugu «A Travel To Romania». Tagasi 90ndatesse. Armastan seda nii väga!

Colin: Kas teate seda tunnet, kui olete rahul ja pettunud üheaegselt? «Verona» on mu võistluse neljas lemmik. Jumaldan seda laulu! Kuid... Kerli ja Rasmus olid minu võitjad ja mul olid suured lootused, kui nad superfinaali pääsesid.

Bastian: Täiuslik! See on minu tüüpi muusika ja ma ei suudaks olla õnnelikum. Meeldib, et nii paljud riigid tulevad välja muusikaga, milles on 80ndate ja 90ndate hõngu. Need, kes ainult modernset kraami otsivad, mingu vaadaku selle asemel MTV auhindu!

#: Õnnitlused vennasriigile Eestile valiku eest! Tahtsin, et Kerli võidaks, kuid elu läheb edasi. Ainus asi, et ma ei saanud aru sellest loost, mida see etteaste rääkis.

Parvin F.: Modern Talkingu võnked.

#: Kaksteist punkti Tšiilist! Ma ei mõista, miks see nii paljudele ei meeldi. Kerli oleks teine variant olnud, aga tema live oli kohutav. Stuudioversioon oli suurepärane. Eesti on alati Eurovisioonil mu üks lemmikriike.

#: See pole üldse hea! See on nagu remis Moden Talkingust. Nii vanamoodne!

Music is life and love: Ma ei suuda uskuda, et Eesti ei saatnud midagi paremat. Neil oli palju etemaid laule. Null punkti Rootsist!

Magdalena K.: Eesti, mis te teete? See laul on nii vanamoodne! See meenutab Modern Talkingut ja Samantha Foxi. Teil oli Rasmus, Kerli, Elina, Ariadne ja veel palju häid laule. Eesti valis halvima. See on Euroopas uus trend - riigid eelistavad odavaid laule.

Edu G.: «Verona» võitis! Võrratud lauljad ja imeline laul. Loodetavasti jõuavad nad Eurovisiooni finaali. Hoiame Argentiinas pöialt! Kerli ja tema laul on võrratud, kuid tema otseesinemine polnud kuigi hea.

Joaquin R.: See on minu võidufavoriit Eurovisioonil! Ma olen seda vahetpidamata kuulanud nädalaid. Suudlustega Hispaaniast!