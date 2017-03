Marju Länik on võidulauluga rahul: igal inimesel on kord elus juhtunud oma «Verona»

«Mulle meeldib see lugu tervikuna. Sellel laulul on väga kena, meeldejääv meloodia. Sellel on väga meisterlikud ja professionaalsed esitajad, kes on juba suurte kogemustega,» kiitis Länik.

«Kõigil inimestel on elus ükskord juhtunud oma «Verona». See tuleb igal inimesel varem või hiljem ja ma arvan, et see on selline teema, mis inimesi puudutab.»

Länik rõhutas, et head lood on sellised, millel on mõte ka siis, kui kogu sära ja valguse ümbert ära võtta. «Kui siis jääb ka temast vahva asi järele, siis on väga hästi,» sõnas ta.

Länik lisas, et Eesti Laulu tase on väga kõrge ja positiivne ka see, et juurde on võetud autoreid välismaalt.

