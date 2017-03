Måns Zelmerlöw: see ei ole parim laul Eurovisiooniks

«Minu arvates on see hea laul, aga ma ei arva, et see oli parim laul Eurovisiooniks,» tunnistas Måns pärast finaali. «Aga mul on nende pärast väga hea meel.»

«Mina oleks tahtnud näha Kerli võitu,» rõhutas ta.

Måns lisas, et pärast finaali läheb ta järelpeole ja seejärel sõidab Islandile, kus esineb sealses Eurovisiooni eelvoorus.

Måns kuulus ka Eesti Laulu žüriisse ning maksimumpunktid andis ta Kerlile. Talle meeldisid ka Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian ja Rasmus Rändvee.