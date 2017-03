Iisraeli muusikaekspert: Sloveenia lugu on näiteks nii halb, et see saab kindlasti edasi

Alon on Eurovisioonil käinud ning enda riigi delegatsiooni jaoks töötanud juba üle kahekümne aasta. Ta oli osa ka võidukast Dana Internationali tiimist 1998. aastal. Samuti ei ole tema jaoks võõras mõne teise riigi žüriitöös kaasa lüüa. Eesti kõrval on ta tänuvu käinud Soomet abistamas, järgmised nimekirjas on Norra ning Bulgaaria.

Aloni arvates on olemas retsept ideaalse Eurovisiooni loo jaoks, kuid sellise formaadi nagu Eurovisioon puhul mängivad rolli ka taolised tegurid nagu režii ja heli ehk millisena võistluslugu inimeste teleekraanidele kuvatakse. Artisti puhul peab kogenud Eurovisiooni proff andekuse kõrval oluliseks ka isiksust. Millise mulje riigi esindaja ajakirjanikele jätab.

Samuti kommenteeris iisraellasest žüriiliige selleaastast Sloveenia võistluslugu ning lisas, et teinekord on miski nii halb, et sa tead, et sellel läheb hästi. Kuula videost lähemalt!