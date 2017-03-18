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Kuula: kõik Eurovisiooni esimeses poolfinaalis võistlevad lood

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Robin Bengtsson - Rootsi | FOTO: YouTube kuvatõmmis

Eurovisiooni lauluvõistluseni on jäänud tänase seisuga 56 päeva ja aeg on hakata kõigi osavõtjatega tutvuma. Toome teieni siin kõik esimeses poolfinaalis võistlevad lood. Head nautimist!

ALBAANIA / LINDITA / «WORLD»

ARMEENIA / ARTSVIK / «FLY WITH ME»

AUSTRAALIA / ISAIAH / «DON'T COME EASY»

AZERBAIDŽAAN / DIHAJ / «SKELETONS»

BELGIA / BLANCHE / «CITY LIGHTS»

KÜPROS / HOVIG / «GRAVITY»

TŠEHHI / MARTINA BARTA / «MY TURN»

SOOME / NORMA / «BLACKBIRD»

GEORGIA / TAMARA GACHECHILADZE / «KEEP THE FAITH»

KREEKA / DEMY / «THIS IS LOVE»

ISLAND / SVALA / «PAPER»

LÄTI / TRIANA PARK / «LINE»

MOLDOVA / SUNSTROKE PROJECT /«HEY MAMMA»

MONTENEGRO /  SLAVKO KALEZIĆ / «SPACE»

POOLA / KASIA MÓS / «FLASHLIGHT»

PORTUGAL / SALVADOR SOBRAL / «AMAR PELOS DOIS»

SLOVEENIA / OMAR NABER / «MY WAY»

ROOTSI / ROBIN BENGTSSON / «I CAN'T GO ON»

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