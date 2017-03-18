Kuula: kõik Eurovisiooni esimeses poolfinaalis võistlevad lood

Eurovisiooni lauluvõistluseni on jäänud tänase seisuga 56 päeva ja aeg on hakata kõigi osavõtjatega tutvuma. Toome teieni siin kõik esimeses poolfinaalis võistlevad lood. Head nautimist!
ALBAANIA / LINDITA / «WORLD»
ARMEENIA / ARTSVIK / «FLY WITH ME»
AUSTRAALIA / ISAIAH / «DON'T COME EASY»
AZERBAIDŽAAN / DIHAJ / «SKELETONS»
BELGIA / BLANCHE / «CITY LIGHTS»
KÜPROS / HOVIG / «GRAVITY»
TŠEHHI / MARTINA BARTA / «MY TURN»
SOOME / NORMA / «BLACKBIRD»
GEORGIA / TAMARA GACHECHILADZE / «KEEP THE FAITH»
KREEKA / DEMY / «THIS IS LOVE»
ISLAND / SVALA / «PAPER»
LÄTI / TRIANA PARK / «LINE»
MOLDOVA / SUNSTROKE PROJECT /«HEY MAMMA»
MONTENEGRO / SLAVKO KALEZIĆ / «SPACE»
POOLA / KASIA MÓS / «FLASHLIGHT»
PORTUGAL / SALVADOR SOBRAL / «AMAR PELOS DOIS»
SLOVEENIA / OMAR NABER / «MY WAY»
ROOTSI / ROBIN BENGTSSON / «I CAN'T GO ON»