Kuula: kõik Eurovisiooni teises poolfinaalis võistlevad lood

Eurovisiooni lauluvõistluseni on jäänud tänase seisuga 56 päeva ja aeg on hakata kõigi osavõtjatega tutvuma. Toome teieni siin kõik teises poolfinaalis võistlevad lood. Head nautimist!
AUSTRIA / NATHAN TRENT / «RUNNING ON AIR»
VALGEVENE / NAVIBAND / «STORY OF MY LIFE»
BULGAARIA / KRISTIAN KOSTOV / «BEAUTIFUL MESS»
HORVAATIA / JACQUES HOUDEK / «MY FRIEND»
TAANI / ANJA / «I AM»
EESTI / KOIT TOOME JA LAURA / «VERONA»
MAKEDOONIA / JANA BURCESKA / «DANCE ALONE»
UNGARI / JOCI PAPAI / ORIGO
IIRIMAA / BRENDAN MURRAY / «DYING TO TRY»
IISRAEL / IMRI / «I FEEL ALIVE»
LEEDU / FUSEDEMARC / «RAIN OF REVOLUTION»
MALTA / CLAUDIA FANIELLO / «BREATHLESSLY»
NORRA / JOWST / «GRAB THE MOMENT»
RUMEENIA / ILINCA FT. ALEX FLOREA / «YODEL IT!»
VENEMAA / JULIA SAMOYLOVA / «FLAME IS BURNING»
SAN MARINO / VALENTINA MONETTA AND JIMMI WILSON / «SPIRIT OF THE NIGHT»
SERBIA / TIJANA BOGICEVIC / «IN TOO DEEP»
ŠVEITS / TIMEBELL / «APOLLO»
HOLLAND / OG3NE / «LIGHTS AND SHADOWS»