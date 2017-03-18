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Kuula: kõik Eurovisiooni teises poolfinaalis võistlevad lood

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Tijana Bogićević - Serbia | FOTO: YouTube kuvatõmmis

Eurovisiooni lauluvõistluseni on jäänud tänase seisuga 56 päeva ja aeg on hakata kõigi osavõtjatega tutvuma. Toome teieni siin kõik teises poolfinaalis võistlevad lood. Head nautimist!

AUSTRIA / NATHAN TRENT / «RUNNING ON AIR»

VALGEVENE / NAVIBAND / «STORY OF MY LIFE»

BULGAARIA / KRISTIAN KOSTOV / «BEAUTIFUL MESS»

HORVAATIA / JACQUES HOUDEK / «MY FRIEND»

TAANI / ANJA / «I AM»

EESTI / KOIT TOOME JA LAURA / «VERONA»

MAKEDOONIA / JANA BURCESKA / «DANCE ALONE»

UNGARI / JOCI PAPAI / ORIGO

IIRIMAA / BRENDAN MURRAY / «DYING TO TRY»

IISRAEL / IMRI / «I FEEL ALIVE»

LEEDU / FUSEDEMARC / «RAIN OF REVOLUTION»

MALTA / CLAUDIA FANIELLO / «BREATHLESSLY»

NORRA / JOWST / «GRAB THE MOMENT»

RUMEENIA / ILINCA FT. ALEX FLOREA / «YODEL IT!»

VENEMAA / JULIA SAMOYLOVA / «FLAME IS BURNING»

SAN MARINO / VALENTINA MONETTA AND JIMMI WILSON / «SPIRIT OF THE NIGHT»

SERBIA / TIJANA BOGICEVIC / «IN TOO DEEP»

ŠVEITS / TIMEBELL / «APOLLO»

HOLLAND / OG3NE / «LIGHTS AND SHADOWS»

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