Venemaa: Julia Samoilova läheb Eurovisioonile igal juhul

Ukraina julgeolekuteenistus SBU keelas Samoilova esinemise Kiievis toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel, kuna lauljatar käis 2015. aastal ringreisil annekteeritud Krimmis ega sisenenud sinna Ukrainast. Selle alusel saavad Ukraina võimud tal riiki sisenemise ära keelata.

Venemaa riigikanali esindaja on nüüd teatanud, et Samoilova esindab Venemaad Eurovisioonil igal juhul. Kui teda lõpuks ikkagi lubatakse Ukrainasse, siis ta esineb Kiievis. Kui mitte, esindab ta Venemaad 2018. aasta Eurovisioonil, kus iganes see toimub.

Ukrainlaste otsus tekitas Venemaal palju negatiivset vastukaja. Mõned poliitikud soovitavad boikoteerida kõiki Eurovisiooniga seotud projekte. Sama arvavad ka Julia poole hoidvad artistid. Filipp Kirkorov nõuab, et kõik Eurovisiooni osalejad pühendaksid enne etteastet oma laulu Julia Samoilovale. Lisaks loetles ta mitmeid Ukraina artiste, kellele tuleks Venemaale sisenemine keelata.