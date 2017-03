Kes kellelt? Kiropraktik Allan Oolo versus Rootsi eurolaulik Robin Bengtsson

Rootsi Eurovisiooni eelvooru Melodifestivaleni võitja Robin Bengtsson žestikuleerib oma loo «I Can't Go On» lavashow's täpselt samamoodi nagu meie oma staarkiropraktik Allan Oolo igapäevaselt.

Dr Oolo glamuurne raamatuesitlus Hiltonis.Ekspresidendiproua Evelin Ilves / Erlend Štaub

Oolol on antud käemärk kujunenud talle väga iseloomulikuks tähiseks, mis tähistab nii «O» tähte kui üldlevinud mõistmist, et kõik on väga hästi. Rootslane mässib sõrmed O-ks või «Okeiks» laulusõnade «When you look so freaking beautiful» ajal, mis võib samuti tähistada seda, et kõik on väga hästi. Siit aga suure ringi küsimus, kes kahest mehest märgi laia ilma viib?