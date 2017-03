Populaarseima Eurovisiooni blogi kriitika «Verona» suhtes: hääldus ja grimassid vajavad veel tööd

Kui leidub üks kamp vabakutselisi Eurovisiooni ajakirjanikke, keda tasuks tõsiselt võtta, siis on selleks kindlasti laulukonkursit kajastava blogi wiwibloggs tegijad. Kui üldjoontes on wiwibloggsi ajakirjanikest Eurovisiooni fännid looga «Verona» rahule jäänud, siis paar nõuannet neil Laurale ja Koidule siiski on.

Nimelt peaks Laura, wiwibloggsi brittidest tegijate sõnul, enne suurt lauluvõistlust harjutama laulusõnades kohta «bottle in your hands» (pudel sinu käes - toim). Inglise keelt emakeelena kõnelejatele kõlab see pigem nagu «butt on your hands» (pepu sinu kätel - toim). Koidul soovitatakse töötada aga lavagrimasside kallal. «Koidu näoilmed mõjusid kohalikus finaalis ebanaturaalsete ning ebamugavatena,» leiavad blogijad.

Samas on aga maini veel veidi aega ning Eurovisiooni proffid on kindlad, et needki vead saavad parandatud.