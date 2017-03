Eurovisioon: favoriidiks number kaks tõusis Rootsi asemel Bulgaaria

Kohe kui legendaarsel Itaalias toimuval Sanremo laulukonkursil kuulutati võitjaks Francesco Gabbani looga «Occidentali's Karma», rebis ta ennast kõikides Eurovisiooni ennustusportaalides kõige kõrgemale, esimesel kohale. Peale Rootsi eelvooru Melodifestivaleni lõppvaatust, ronis pingereas mitte väga üllatuslikult teisele kohale nende väljavalitu Robin Bengtsson looga «I Can't Go On».

Nüüd figureerib edetabelites teisel kohal aga hoopiski Bulgaaria võistluslugu «Beautiful Mess», esitajaks 17-aastane Kristian Kostov. Kristiani loo on kirjutanud ning produtseerinud sama tiim, kes eelmisel aastal saavutas Eurovisioonil Poli Genova esituses kõlanud looga «If Love Was A Crime» neljanda koha. Kristian on ühesõnaga heades kätes.

Põnev! Eurovisioonini on jäänud tänase seisuga 50 päeva!

Statistikat saad vaadata siit.