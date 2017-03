Milliste riikide lood ei kõla selleaastasel Eurovisioonil inglise keeles?

Selleaastasest Eurovisioonist võtab osa 43 ... Või 42 riiki. Oletame, et siiski 43. See tähendab seda, et 36 tükki võistluslugudest kõlavad inglise keeles. Heidame pilgu peale, kes on need julged, kes konkursile saatnud, kas emakeelse või hoopiski mitmekeelse loomingu.