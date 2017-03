Poliitiline fiasko jätkub: EBU boss ähvardab Ukraina Eurovisioonist kõrvale jätta

Ukraina keelas Samoiloval kolmeks aastaks riiki sisenemise, kuna laulja külastas Krimmi ja läks sinna Venemaa poolelt, vahendab wiwibloggs.

EBU direktor Ingrid Deltenre ütles saksakeelses ajalehes Sonntagsblick, et Ukrainat võib ähvardada Eurovisioonilt kõrvalejäämine. «Ukraina käitumine on täiesti vastuvõetamatu,» ütles Deltenre.

Deltenre peab hetkel läbirääkimisi Ukraina peaminister Volodõmõr Groismani ja president Petro Porošenkoga, et jõuda «rahuldustpakkuva lahenduseni». Need kaks meest on ainsad, kes võivad Julia sisenemiskeelu tühistada ja naise Eurovisioonile lubada.

«Kahetsen sügavalt, et Eurovisiooni kasutatakse poliitilistel eesmärkidel,» sõnas Deltenre. «Eurovisiooni lauluvõistluse eesmärk on rõõmustada ja kokku tuua miljoneid inimesi ning seda ei tohiks kasutada üksteise vastu ässitamiseks.»

Deltenre sõnas, et välistatud pole Ukraina vastased sanktsioonid. Näiteks võidakse riik Eurovisiooni lauluvõistluselt ajutiselt kõrvaldada.

Tegemist pole esimese korraga, kui riigid on poliitika tõttu Eurovisioonilt kõrvale jäänud. 2008. aasta augustis tekkis sõjaline konflikt Venemaa ja Gruusia vahel ning järgmise aasta veebruaris soovis Gruusia saata Eurovisioonile laulu «We Don't Wanna Put In», milles on ilmselge viide Vladimir Putinile. EBU otsustas, et laul ei vastua Eurovisiooni nõuetele ja Gruusia peab kas uue laulu saatma või laulusõnad ära muutma. Gruusia keeldus ja loobus Eurovisioonil osalemisest. Gruusia naasis 2010. aastal ning on sellest ajast peale osalenud igal Eurovisioonil.