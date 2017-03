Eurovisioon: millisel Balti riigil on sel aastal parim esinduslugu?

Kuigi Koit Toome ning Laura esituses kõlav võistluslugu «Verona» on meie riigi kaheks jaotanud – ühed, kes ütlevad, et lugu sobib ideaalselt Eurovisioonile, teised, kes ütlevad, et «Verona» kõlab iganenult – siis kihlveokontorid on meie esindajate suhtes siiani üllust üles näidanud, ning ennustavad meid isegi finaalis näha.

Lätit esindab Eurovisioonil sel aastal Eestiski tuntud elektriline koosseis Triana Park looga «Line». Vastupidiselt Eestile saadab Läti Eurovisioonile järjekordselt midagi ultramodernset. Triana Park lööb laval toore energia ning põneva stilistikaga. Kuid kas sellest piisab, et meie lõunanaaber finaali jõuaks?

Leedu saadab võistlustulle tõeliselt omapärase esitaja Fusedemarc looga «Rain of Revolution». Lubame, et sellesarnast teist te sel aastal konkursilt ei leia. Fusedemarci loos on segunenud 80ndate pop, improvisatsioon, jazz. You name it!