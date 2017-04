Eurovisioon: soosik Kristian Kostov Bulgaariast avaldas oma võistlusloole video

Kristiani tiim iseloomustab nii Bulgaaria võistluslugu kui muusikavideot sõnadega armastus ning lootus. «Me ei räägi niivõrd romantilisest armastusest kui pigem inimlikkusest, mis on ka Euorvisooni põhiväärtused,» ütleb tiim. Bulgaaria seekordne võistlusnumber on pühendatud kõigile noortele inimestele, kes on alles ennast otsimas ning julgustab neid võitlema selle eest, mida nad õigeks peavad.

«Beautiful Mess» video on tehtud bulgaarlastest produtsendi Liusi Ilarionovi, operaatori Andrei Andreevi ning koreograafi Milen Dankovi poolt, kes on ka varemalt 17-aastase noormehega koos töötanud.

Videot näed siit: