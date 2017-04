Ukraina asepeaminister: Venemaa on Eurovisioonile oodatud, kuid Julia Samoylova mitte

Laupäeval võttis aga Ukraina asepeaminister Vyacheslav Kyrylenko tekkinud situatsiooni suhtes seisukoha: «Venemaa esindaja Julia Samoylova on kahjuks rikkunud Ukraina seadusi ning käinud annekteeritud Krimmis esinemas. Mitte ükski ülemaailmne organisatsioon ei tunnista Krimmi annekteerimist. Selle otsusega ei kaitse me mitte ainult Ukraina seadusi ning seisukohti, vaid ka rahvusvahelisi». Kyrylenko tegi selgeks, et riiki ei oodata konkreetselt Samoylovat.

«Ma rõhutan, et Venemaa võib võtta osa Eurovisiooni lauluvõistlusest Ukrainas, kuid nad peavad seda tegema artistiga, kes ei ole rikkunud Ukraina seadusi,» selgitas asepeaminister. «On uksumatu, et meilt nõutakse oma seaduste eiramist lihtsalt põhjusel, et see konkreetne lauljanna riiki lubada,» lausus poliitik nördinult.

Samuti kinnitas Kyrylenko, et ukrainlastelt venelaste suhtes diskrimineerimist oodata ei tasu: «Me kohtleme neid nagu kõiki teisi delegatsioone».

2014. aastal annekteeris Venema Krimmi. Ukraina annekteerimist ei tunnista ning kõik, kes sisenevad poolsaarele ilma Ukraina ametliku loata, võivad hiljem saada reisikeelu Ukrainasse. Julia Samoylova reisis ilma vastava loata Krimmi 2015. aastal ning ei tohi tänase seisuga kolm aastat Ukrainasse siseneda.