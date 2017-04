Kuula ja võrdle! Belgia eurolaul on plagiaat?

Paljude muusikahuviliste arvates on Blanche'i esitatud pala «City Lights» koopia Alexe Gaudreault palast «ÉCLAT», vahendab Menu. Helilooja Olav Ehala andis «Ringvaates» oma hinnangu.

«Kui neid kõrvuti kuulata ja mitte väga süveneda, võib öelda küll, et see koht on sarnane, aga ülejäänud lauluosad kulgevad erinevalt,» ütles Ehala.

Ta lisas, et peenanalüüsist lähtudes pole mõtet selle juhtumiga kohtusse minna, sest laulud pole nii sarnased.