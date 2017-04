EBU: Venemaa jääb tänavuselt Eurovisioonilt kõrvale

Ukraina keelas Julia Samoyloval kolmeks aastaks riiki reisimise, kuna lauljatar sisenes Krimmi külastades Venemaa poolelt.

EBU pakkus Venemaale välja kaks lahendust - kas võtta osa satelliidi vahendusel või valida teine artist, kes saaks võistluse ajaks seaduslikult Ukrainasse tulla.

«Kahjuks lükkas Pervõi Kanal mõlemad ettepanekud tagasi ja on nüüdseks teatanud, et nad ei kavatse 2017. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust üle kanda. Kahjuks tähendab see, et Venemaa ei saa osa võtta selle aasta võistlusest. Me soovisime väga, et kõik 43 riiki saaksid osaleda ning me tegime selle saavutamiseks kõik mis meie võimuses,» teatas EBU.