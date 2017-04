Julia Samoilova: oleksin Eurovisioonile läinud ka vaatamata arreteerimisähvardustele

«Muidugi olen häiritud, sest tegemist oli minu unistusega, aga usun lootusesse,» sõnas Krimmi annektsiooni toetav lauljanna. «Usun, et see võimalus avaneb mul kindlasti jälle. Ma tahan inimesi inspireerida ja olla neile eeskujuks, et nad mitte kunagi alla ei annaks. Elage oma elu ja ärge andke alla, unistused täituvad.»

Samuti tunnistas Samoilova Pervõi Kanalile, et vaatmata Ukrainas kehtivatele seadustele oleks ta sellegi poolest sinna reisida kavatsenud.