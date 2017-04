Kaire Vilgats: «Verona» ei tekitanud minus alguses eredaid emotsioone

«Esimene hetk, kui ma seda kuulsin, siis see ei tekitanud minus teab mis eredaid emotsioone. Aga kui sa oled osa sellest ja annad sellesse oma panuse, siis sa ei ole enam objektiivne,» rääkis Vilgats «Vikerhommikus».

Hoolimata sellest annab Vilgats endast parima, et laul laval võimalikult eredalt kõlaks, vahendab Menu.

«Me teeme selle nii heaks, kui me oskame ja saame, see on meie töö. Mulle meeldib seda teha,» kiitis Vilgats euroloo tiimi.