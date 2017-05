Eesti Laul 2018 finaalkontserdi piletid tulevad müüki juba 5. mail!

«Huvi Eesti Laulu finaalkontserdi vastu on väga suur – eelmisel aastal müüsime mais välja tuhatkond parimat istekohta. Kuna Eesti Laul tähistab sel aastal 10. sünnipäeva, siis võib arvata, et huvi sündmuse vastu tõuseb veelgi. Kaks aastat oleme Saku Suurhalli täis müünud, usutavasti läheb nii ka sel korral, nii et tasub kiirustada,» kommenteerib peaprodutsent Mart Normet.

5. mail tulevad müüki saali kõige parema asukohaga istmed. Arvestades et selleaastase kontserdi piletid müüdi välja kuu enne Eesti Laul 2017 finaali, tasub olla ettenägelik ning parimad istekohad endale kohe garanteerida.

Eesti Laul 2017 võitsid Koit Toome ja Laura lauluga «Verona», mis astub võistlustulle Eurovisiooni lauluvõistlusel Kiievis teises poolfinaalis 11. mail. Eurovisiooni lauluvõistluse finaal toimub 13. mail ning loodetavasti kuuleme Koitu ja Laurat ka seal laulmas. Pileteid 3. märtsil 2018 toimuvale Eesti Laul 2018 finaalkontserdile saab osta alates 5. maist Piletilevist.