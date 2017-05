Elu24 video! Mart Normet paljastas «Verona» lavapildi eesmärgid ja postkaardi valmimise tagamaad

Juba 9ndat aastat Eurovisionile sõitnud Mart Normet rääkis lennujaamas, et sõidab Viini optimistlikult. «Laul on meil meloodiline, mis on väga tähtis, ta jääb meelde ja on meeldiv. Lauljad on fantastilised proffid,» lisas produtsent, et kuidas see kukub välja laval, sõltub režissöörist, kellel on oma nägemus ning kes on kunstnik.

Eesti Laul 2017, Koit Toome ja Laura / Erlend Štaub

«Peaasi, et ta saab aru, et detailiküsimus on see, et me üritame hoida meie lauljad nii lahutatuna kui võimalik nii kaua kui võimalik. Lõpuks nad saavad kokku. Kuna nad on õnnetu armastuse loos, laulavad nad nagu omaette maailmades. Nüüd on küsimus selles, et kas režissöör saab aru, et nad ei ole kaks eraldi lauljat, kes kordamööda laulavad, vaid see on lahutatud duett,» selgitas Mart Normet, et on millimeetri küsimus, kuidas seda visuaalselt näidata nii, et nad mõjuks tervikuna.

