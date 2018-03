Gerli Padar ja Eliis Pärna olid enne võistlust teineteisele võõrad

Gerlit ja Eliisi vaadates võiks arvata, et tegu on ammuste tuttavatega, ehk isegi sõbrannadega. Tegelikult ei tundnud nad enne Eesti Laulu konkurssi üksteist.

«Imre helistas meile ja rääkis, et tal on selline visioon, et mina ja Gerli laulame seda laulu,» rääkis Pärna ootamatust pakkumisest. Nii Gerli kui Eliis andsid oma nõusoleku ning kohtusid poolfinaali pääsemise järel Gerli hotellitoas. Gerli rõõmustab nende tutvumise üle: «Me klapime hästi ja oleme teineteisele toeks.»