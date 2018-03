Mart Normet: Eesti Laulust lahkuda on korraga nii kurb kui rõõmus

Normet jäi tänavuse võidulooga väga rahule: «Mulle väga meeldib, et tal on nii suur rahva toetus. Ma arvan, et see oli super valik.»

Milline projekt saab olema Normeti järgmine silmatera? «Oo, ma veel ei tea. Ma tahks, et see oleks midagi täiesti teistsugust,» räägib ta ning tunnistab, et tahaks leida väljakutset mõnes täiesti seistsuguses valdkonnas. «Energeetika, logistika,» loetleb ta valdkondi, kuhu suunas ta võiks liikuda, «Ma päriselt ka tahaks saada sellest meelelahutusmaailmast eemale, kui õnnestub.»

Mantlipärijat Mart ise otsida ei taha ning seda väga lihtsal põhjusel: «Ma ei taha üldse mõjutada uut Eesti Laulu tegijat.» Normetile väga meeldiks, kui selleks oleks täiesti uus inimene täiesti uute ideedega. Praegu on tema sõnul just see aeg, kus lahkuda on korraga kurb ja rõõmus: «Loomulikult on kurb, aga samas on nii hea tunne, et taas tänu üliprofessionaalsetele kolleegidele, fantastilistele saatejuhtidele, režissööridele ja kõikidele see õnnestus nii hästi.»