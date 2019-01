Video: Eesti Laulu poolfinalist Jennifer Cohen ennustab, kes täna edasi pääsevad

Jennifer avaldas, et riietus, mida ta tänases poolfinaalis kannab, polnud sugugi alati nii plaanitud. «Tegelikult oli mul hoopis teistsugune riietus, mille ostsin Dubaist, aga ma tundsin, et see jääb hoopis finaali. Kui ma saan finaali, siis ma tahan just seda selga panna,» paljastas noor lauljatar.

Koreograafia on Jenniferi lool küllalt lihtne. «Ma ei taha esinemise ajal mõelda, et nüüd teen käega nii või nüüd astun nii, vaid just sellest, millest see laul räägib. See räägib mu õelapsest, kes on 9-kuune väike beebi ja see on talle,» rääkis lauljatar.