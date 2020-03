DISKLAHVIST VÕIDUNI ⟩ Meenuta Uku Suviste eelmisi katsetusi Eesti Laulul!

«Jagatud öö»

SAATUS: DISKLAHV

2011. aastal, kui Eesti Laulu korraldas veel Heidy Purga, valiti Uku 20 poolfinalisti sekka. Kui proovid ja salvestused olid juba tehtud, selgus ootamatult, et Rein Rannapi muusika ja Indrek Hirve sõnadega laul «Jagatud öö» sai disklahvi.

«Mina kuulsin sellest eile hommikul, kui Rein Rannap helistas ja küsis, kas minuga on ühendust võetud sel teemal. Minu jaoks oli see üllatus ja Reinu jaoks ka väga suur šokk,» rääkis Uku toona «Ringvaates». «Me ise ei olnud seda kuulnud, sellest ei teadnud eriti midagi ka loo sõnade autor Indrek Hirv.»

Selgus, et Indrek Hirve kirjutatud sõnu oli juba kasutatud Indrek Kalda 2006. aasta kogumikul «Jagatud armastus». See läks aga Eesti Laulu reeglite vastu, kuna sõnu ega muusikat ei tohi varem avaldada.

«Miks ma peaks murtud olema? Edison pidi tegema 99 000 ebaõnnestunud katset, et need pirnid siin põleks,» avaldas Uku, et disklahv teda siiski üleliia ei morjenda. «Ma usun, et võimalusi tuleb palju,» lisas ta.

«Supernatural»

SAATUS: EI PÄÄSENUD FINAALI

2017. aastal jäi Uku poolfinaalis kümnest loost seitsmendaks ega pääsenud edasi. Laulu kirjutas ta koos Oliver Mazurtšakiga ning rääkis toona Elu24-le, et selles on sensuaalsust ja rõhku pannakse ka lavasõule.

Visuaali osas oli selgelt šnitti võetud Rootsi eurovisioonivõitja Måns Zelmerlöw etteastest («Heroes», 2015) ning Eesti publikule see peale ei läinud. Toona esitas Uku Eesti Laulule veel kaks lugu ning talle oli üllatus, et valituks osutus just «Supernatural».

«Pretty Little Liar»

SAATUS: TEINE KOHT

Ka Uku mullune võistluslaul sündis koos Oliver Mazurtšakiga. Poolfinaalist pääses ta võitjana edasi, ent finaalis jäi teda esikohast lahutama täpselt 7772 häält.

Uku ütles laupäeval Elu24-le, et kui ta mullu superfinaalis Victor Crone'ile alla jäi, oli ta tegelikult valikuga rahul. «Mulle meeldis väga see lugu. Kui see lugu võitis, midagi pole parata, see valik polnud halb,» rääkis ta.

Veidi aega varem oli Uku võtnud osa Vene telesaatest «Hääl» («Golos»), kus jõudis poolfinaali.

«What Love Is»

SAATUS: VÕIT

Tänavu tuli Uku võistlusele uue tiimiga, tema laulu kaasautor on Sharon Vaughn ning produtsent Dimitris Kontopoulus. Tema tagalas on ka Vene superstaar Filipp Kirkorov. Paljud on ühismeedias spekuleerinud, et just venekeelsete hääletajate poolehoid võis olla see, mis Ukule lõpuks määravaks sai.