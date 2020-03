Võitja teada? Islandi tänavune eurolugu hullutab rahvast üle kogu maailma

Möödunud nädalavahetusel valisid islandlased oma selle aasta võistluslooks süntpopi pundi Daði & Gagnamagnið loo "Think about Things", mis on jäänud kõrvu paljudele üle kogu maailma. Loo muusikavideo on lühikese ajaga kogunud üle miljoni vaatamise ning seda on teiste jaganud ka Russell Crowe ja Dara Ó Briain.

A post shared by Daði Freyr (@dadimakesmusic) on Mar 1, 2020 at 10:41am PST



Island tegi oma Eurovisioni debüüdi aastal 1986, ent senini pole ühelgi artistil õnnestunud võitu koju viia. Aastal 1999 jäi Selma looga "All Out Of Luck" teiseks ja kümme aastat hiljem kordas lauljatar Yohanna seda tulemust ballaadiga "Is It True?". Mullu esindas riiki skandaalne antikapitalistlik etenduskunsti rühmitus Hatari, kes pälvis 232 punktiga 10. koha. Kihlveokontorite hinnangul võib just Daði & Gagnamagnið viimaks Islandile kauaoodatud esikoha tuua.



Kuula Daði & Gagnamagnið pala "Think about Things" – kas kõlab nagu võidulugu?