VIDEO ⟩ Kuidas meeldib? Soomlasi esindab Eurovisionil see hõbehäälne noormees

Aksel Kankaanranta sai oma kodumaal tuntuks talendisaate «The Voice of Finland» vahendusel, kus ta 2017. aastal teiseks jäi. Mees ütleb, et oma loomult on ta äärmiselt tagasihoidlik ning esinemise puhul köidab teda inimestes sügavamate emotsioonide ja reaktsioonide tekitamine. Looga «Looking Back» tähistab ta elu. «Me kõik seame endale igasuguseid verstaposte. On need aga tõesti midagi väärt ja kas nende saavutamine teeb meid tõepoolest õnnelikuks?» seletab muusik lahti oma pala sügavama mõtte.