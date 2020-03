VALLATUD KLÕPSUD ⟩ Joviaalses meeleolus Victor Crone semmis tantsupõrandal kauni tütarlapsega

Laupäeval leidis aset suurkonkurss Melodifestivaleni finaal, millest võttis osa ka Victor Crone looga «Troubled Waters». Kui mullusel Eesti Laulul saatis meest edu, siis oma kodumaa lauluvõistlusel tuli tal alla vanduda ansamblile The Mamas.



Eurotuusikust ilma jäämine aga Victorit totaalselt rööpaist välja ei löönud ja teda nähti nädalavahetusel ühes kohalikus ööklubis mõnusalt aega veetmas. Piltidelt on näha, kuidas hurmur läheneb peo tantsupõrandal kurvikale blondiinile ning üritab temaga tutvust teha.



Vaata vallatuid klõpse SIIT!